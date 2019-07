© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive AS, tra poco il futuro del terzino Filipe Luis sarà più chiaro una volta per tutte. Il laterale mancino è attualmente svincolato, dopo che il suo precedente contratto con l'Atletico Madrid è arrivato alla conclusione. I Colchoneros nonostante ciò gli hanno fatto pervenire una nuova proposta, anche se il pressing del Flamengo per un ritorno in patria si sta facendo sentire. Oggi il 33enne difensore ha incontrato emissari del club brasiliano, che gli hanno offerto un contratto biennale con l'opzione per una terza stagione. Per il momento il calciatore sta prendendo tempo, ma a breve la sua decisione sarà resa nota.