Finale Copa del Rey, le formazioni ufficiali di Barcellona-Valencia

© foto di J.M.Colomo

Alle 21 il Barcellona sfiderà il Valencia nella finale di Copa del Rey. La squadra di Valverde scenderà in campo con un 4-3-3 che nel tridente avrà in campo Messi, Coutinho e Sergi Roberto visto che Luis Suarez è infortunato. In porta giocherà Cillessen. Il Valencia risponde con un 4-4-2 con la coppia d'attacco formata da Rodrigo e Gameiro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, Rakitic; Sergi Roberto, Messi, Coutinho.

VALENCIA (4-4-2): Jaume; Wass, Garay, Paulista, Gayà, Soler, Coquelin, Dani Parejo, Guedes; Rodrigo, Gameiro.