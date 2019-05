Finale EL, sdegno dei tifosi: a Chelsea e Arsenal solo 6.000 biglietti

Non arrivano buone notizie per i tifosi di Chelsea e Arsenal. Come riportano i colleghi del The Guardian, infatti, nella finale di Europa League in programma a Baku il prossimo 29 maggio saranno disponibili solamente 12.000 per i tifosi delle due squadre: 6.000 per i Blues, 6.000 per i Gunners. Numeri di certo inferiori alle aspettative, visto che lo stadio della capitale dell'Azerbaigian vanta ben 64.000 posti a sedere, la maggior parte dei quali sarà occupata invece dagli sponsor UEFA.

So Uefa's capacity for Baku is 64,000. They put 37,500 to a ballot for the 'football family' and 12,000 to AFC and CFC. The destination of the remaining 14,500 tickets is scandalous: more for commercial partners and corporate hospitality than club fans. https://t.co/5LubVn7goF

— Amy Lawrence (@amylawrence71) 10 maggio 2019