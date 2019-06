Finlandia-Bosnia Erzegovina, le formazioni ufficiali: Dzeko titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finlandia-Bosnia ed Erzegovina è una delle gare in programma alle 18 e valida per le qualificazioni agli Europei 2020. I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-4-2 e la coppia d'attacco formata da Pukki e Lod, mentre la Bosnia risponde con un 4-3-3 che vede Dzeko capitano titolare in attacco al fianco di Duljević e Visca. Pjanic è il grande assente, in quanto squalificato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod.

BOSNIA (4-3-3): Šehić; Civic, Zukanovic, Šunjić, Bičakčić; Saric, Cimirot, Besic; Duljević, Dzeko, Visca.