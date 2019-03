Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico Gaetano

Cresce l’ottimismo per il recupero di Chiesa in vista della trasferta di domani a Cagliari contro la formazione di Rolando Maran: come sottolinea quest’oggi Tuttosport, dopo il cambio forzato di domenica sera contro la Lazio per una contrattura al retto addominale, il figlio d’arte si sta allenando regolarmente da ieri in gruppo. Ancora in dubbio invece Lafont, che ancora non ha ripreso a lavorare assieme ai compagni di reparto e resta in forse per la trasferta in Sardegna.