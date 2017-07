Fiorentina, duro comunicato del Caen su Karamoh: "Operazioni vietate"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duro comunicato del Caen in merito all'attaccante Yann Karamoh, obiettivo di mercato di varie squadre europee, tra le quali la Fiorentina: "La stampa ha riportato nelle ultime settimane diverse voci su Yann Karamoh. Peggio ancora, oggi sono stati segnalati, attraverso alcuni intermediari, principi di accordo tra il giocatore e alcuni club. Yann Karamoh dall’età di 13 anni è sotto contratto con il Caen, che vuole tenerlo come testimoniano le numerose proposte di rinnovo a lui presentate. Le operazioni attualmente in corso nei confronti del giocatore sono severamente vietate e sanzionate dalla normativa FIFA sul trasferimento dei calciatori (articolo 18, paragrafi 1 e 3). Di conseguenza, prenderemo provvedimenti appropriati nei confronti di qualsiasi persona o istituzione che non adempia a queste norme". Il comunicato non attacca direttamente il club gigliato, ma negli ultimi giorni diversi media avevano parlato di un accordo già in essere proprio tra Karamoh e la Fiorentina.