© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fischi shockanti. Sono quelli che il Camp Nou ha riservato a Sergio Busquets nella giornata di ieri, spiega AS. Perché se quelli a Philippe Coutinho erano attesi, non lo erano quelli al regista del Barcellona. Sempre difeso dai tifosi, la gara di Anfield e gli errori iniziali contro il Getafe lo hanno portato a esser fischiato dallo stadio catalano. E l'arrivo di Frenkie de Jong dall'Ajax potrebbe certamente lasciarlo fuori più del previsto anche se quelli di ieri sono risultati fischi ingenerosi per uno degli eroi del passato recente del Barça.