© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reinier è uno dei nuovi astri nascenti del calcio brasiliano. Il 17enne è finito recentemente nel mirino del Barcellona che però non ha voluto inizialmente investire i 20 milioni di euro richiesti dal Flamengo. Adesso il cartellino del centrocampista vale molto di più e sul cartellino c'è comunque una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Anche Real Madrid, PSG, Arsenal e Manchester City sono in corsa per provare a prendere il giocatore. A riportarlo è Mundo Deportivo.