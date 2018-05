Flamengo, offerto rinnovo a Guerrero. Il peruviano può finire al Lanus

Paolo Guerrero (34) è tornato a giocare domenica scorsa con la maglia del Flamengo e si prepara a disputare il Mondiale in Russia con la casacca del Perù. L'attaccante ex Amburgo ha un contratto in scadenza col club brasiliano, che gli ha offerto un rinnovo mentre al calciatore è arrivata anche un'offerta del Lanus. L'ex Corinthians e Bayern Monaco, dunque, dopo la Coppa del Mondo potrebbe decidere di approdare in Argentina per chiudere la sua carriera.