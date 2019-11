Hans-Dieter Flick, tecnico ad interim del Bayern Monaco, ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions in programma domani contro l'Olympiacos: "È successo tutto molto in fretta. Ho accettato l'incarico per lealtà nei confronti del club, ma mi aspetta un compito tremendo. Dobbiamo prepararci e concentrarci sulla gara di domani. Javi Martinez e Muller giocheranno, così come Kimmich. Voglio parlare con tutti i calciatori della rosa e dire loro cosa funziona e cosa no. Mi aspetto che la squadra prenda l'iniziativa in campo e mostri tutta la sua qualità. Occhio però all'Olympiacos, è una compagine difensiva dotata di un buon gioco sulle fasce e di singoli molto pericolosi", le parole del provvisorio sostituto di mister Kovac.