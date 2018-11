Flop San Marino: unica Nazionale a non aver segnato in Nations League

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

Record negativo per San Marino. Nel Gruppo 2 della Lega D di Nations League, la squadra del Titano è l'unica Nazionale a non aver segnato neanche un gol in sei partite. Zero reti all'attivo, ben sedici quelle al passivo, con nessun punto in classifica e l'inevitabile ultimo posto.

Questa la graduatoria finale del Gruppo 2 di Lega D:

Bielorussia 14

Lussemburgo 10

Moldavia 9

San Marino 0