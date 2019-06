Il Real scarta completamente l'acquisto di Neymar, almeno in questa finestra di mercato. Secondo quanto riporta As, sarebbero tante le ragioni della scelta dei blancos di non scommettere sull'attaccante attualmente in rotta col Paris Saint-Germain, di gran lunga svantaggiato così rispetto al collega Kylian Mbappé nella corsa verso Madrid.

No tra campo ed extra-campo - In primis, la scorsa estate Neymar non si è fatto avanti per il dopo-Cristiano Ronaldo come sperava il Real. Poi, ecco che in questa stagione si sono aggiunte le scomode vicende extra-calcistiche, tra l'aggressione a un tifoso, i litigi coi compagni e l'accusa di violenza fisica da parte di una modella brasiliana. Credenziali che poco rispecchiano lo stile merengue e che spingono, al momento, a non prendere minimamente in considerazione l'acquisto dell'ex Barcellona.