Foden già star col Man.City, Robinson: "Mi è sembrato di rivedere Iniesta"

Phil Foden è stato stellare nella gara del Manchester City di Carabao Cup e Karl Robinson esalta il diciottenne inglese, in gol ieri contro il suo Oxford City. "Le sue abilità sul campo sono straordinarie: ha un modo di stare sul terreno di gioco talmente naturale che è meraviglioso. Qualità come le sue non si vedevano da tempo, mi ricorda molto Iniesta".