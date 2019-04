Foden, l'ascesa del predestinato: primo gol in Premier. Come un macigno

© foto di Imago/Image Sport

Una prima volta. Che è una prima pesantissima, per Phil Foden, classe 2000 e stella assoluta del calcio inglese che verrà. Per lui è la prima marcatura in carriera in Premier League, settiman in totale finora tra i professionisti con la prestigiosa maglia del Manchester City. Un gol come un macigno, che ha deciso l'1-0 contro il Tottenham. Prima di adesso aveva segnato contro Oxford United, Rotherham United, Burton Albiol, Newport County (doppietta) nelle Coppe e contro lo Schalke 04 in Champions League.