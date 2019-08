Follia a Craiova in Europa League: linciaggio contro l'arbitro. Ferito

Veri e propri momenti di follia quelli andati in scena questa sera a Craiova, nella partita di Europa League che vedeva opposti i padroni di casa dell'Universitatea e gli ungheresi della Honved. Come testimoniato dal video qui di seguito, è andato in scena una sorta di linciaggio ai danni dell'arbitro, il nordirlandese Hunter, da parte della tifoseria di casa: a fine dei tempi supplementari, dagli spalti sono volati fumogeni, esplosivi ed un accendino che ha centrato in pieno il direttore di gara, costretto ad uscire dal campo ferito, e soccorso in barella.

Per la cronaca, l'incontro non è stato sospeso né annullato, visto che mancavano pochi secondi al termine. Ai calci di rigore - dopo che le sfide di andata e ritorno si erano concluse a reti inviolate - si è imposta la squadra rumena. Ma adesso bisogna capire se questo episodio avrà dirette conseguenze, e quali.

BREAKING: Here's the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn't... pic.twitter.com/gpW0RAzh6k

