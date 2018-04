Follia in Turchia: il tecnico del Besiktas colpito alla testa da un seggiolino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutta pagina di sport un Turchia. Il derby fra Fenerbahce e Besiktas, valido per la semifinale di ritorno della Coppa Nazionale, è stato interrotto al minuto numero 60. Il tecnico del Besiktas Senol Gunes è stato colpito alla testa da un seggiolino rimosso dagli spalti e lanciato da un tifoso del Fenerbahce. Il tecnico è stato costretto al ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti al di là dei 5 punti di sutura ricevuti. La partita è stata sospesa e per il Besiktes dovrebbe approdare in finale a tavolino.