Follia Kokorin, lo Zenit è "disgustato" dal suo comportamento

Lo Zenit di San Pietroburgo ha diramato una nota in cui si è detto "disgustato e indignato" dell'aggressione perpetrata da Aleksander Kokorin - in compagnia di Pavel Mamaev - contro Dennis Pak, dipendente governativo. Il club però non intende imporre una sanzione al proprio giocatore, almeno finché non saranno di pubblico dominio i risultati dell'investigazione poliziesca.