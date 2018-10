Follia Mamaev, il giudice conferma i due mesi di carcere preliminari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come il compagno Aleksandr Kokorin, anche Pavel Mamaev dovrà restare in carcere per i prossimi due mesi dopo l'aggressione a due funzionati del governo russo a Mosca in attesa del processo definitivo. Il giocatore del Krasnodar, tramite i propri avvocati, aveva chiesto di ottenere la libertà provvisoria o gli arresti domiciliari, ma il giudice ha deciso di non concederglieli.