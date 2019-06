© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore si era parlato di un possibile accordo tra lo Schalke 04 e il Dusseldorf per l'acquisto di Benito Raman. Tuttavia il direttore sportivo del Fortuna Lutz Pfannenstiel ha negato tutto: "Sono sorpreso da questa notizia. Non c'è assolutamente un accordo ed ad oggi è che Benitoè un giocatore del Dusseldorf e lo aspettiamo in ritiro".