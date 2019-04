FOTO - Mourinho a Londra per assistere dal vivo a Fulham-Everton

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pomeriggio londinese per José Mourinho, allenatore alla ricerca di squadra per la prossima stagione. Il manager portoghese questo pomeriggio ha deciso di recarsi a Craven Cottage per assistere dal vivo a Fulham-Everton, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A.