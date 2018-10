Francia 19, l'Olanda ipoteca la finale play off. Pari in Belgio-Svizzera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella serata di ieri sono andate in scena le gare d'andata dei play off europei per la qualificazione al Mondiale di calcio femminile in programma la prossima estate in Francia. L'Olanda ha prenotato la finale vincendo in casa contro la temibile Danimarca per 2-0 grazie alle reti di Beerensteyn e Van de Sanden nel primo tempo. Alle campioni d'Europa in carica potrebbe quindi bastare anche una sconfitta di misura nella gara di ritorno in terra danese per andare a giocarsi l'ultimo posto utile per la Francia. Più equilibrata la sfida fra il Belgio, arrivato alle spalle dell'Italia nel gruppo di qualificazione, e la Svizzera: le Red Flames sono passate due volte in vantaggio grazie a Cayman, al 5°, e De Neve, al 60°, venendo in entrambe le occasioni raggiunte dalla Svizzera grazie alla doppietta di Lehmann (55° e 87°) che dà un piccolo vantaggio alle rossocrociate in vista del ritorno.

Olanda-Danimarca 2-0 (21° Beerensteyn, 42° Van de Sanden)

Belgio-Svizzera 2-2 (5° Cayman, 60° De Neve; 55°, 87° rig. Lehman)