Francia '19, la FIFA apre procedimento disciplinare sul Camerun

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIFA ha annunciato in giornata l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del Camerun per "comportamento offensivo e mancanza di fair play" durante il match degli ottavi del Mondiale femminile perso per 3-0 contro l'Inghilterra. In particolare si fa riferimento a due episodi: il momento in cui le giocatrici africane hanno scioperato a centrocampo per protestare contro le decisioni arbitrali, terminato solo dopo il colloquio tra il direttore di gara e il capitano, e la spinta di Yango all'arbitro stesso dopo il gol annullato dal VAR.