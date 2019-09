Francia-Albania 4-1, L'Equipe titola: "Inno alla gioia

Francia batte Albania, un 4-1 netto, un vero e proprio festival del gol. E L'Equipe, in prima pagina, titola così: "Inno alla gioia", prendendo in prestito la dicitura dal poeta e drammaturgo tedesco Friedrich Schiller e sottolineando come la squadra si sia mossa in maniera superba in attacco. Questo successo permette di aullungare in vetta alla classifica del girone di qualificazione a Euro 2020.