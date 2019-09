Clamoroso errore commesso nel corso della partita Francia-Albania, dove anziché l'inno albanese ha suonato quello di Andorra. Un incidente diplomatico per il quale il presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron, ha dovuto chiedere scusa. Il primo ministro albanese, Edil Rama, ha qualificato l'errore come "scandaloso", aggiungendo attraverso un post su Twitter: "Il presidente Macron mi ha presentato le sue sentite scuse per lo scandaloso errore della Federazione Francese di Calcio sul nostro inno nazionale". Macron ha considerato l'errore "inaccettabile" e ha apprezzato nella circostanza la reazione pacata dei giocatori albanesi.