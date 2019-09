Francia-Andorra, Griezmann sbaglia il rigore: "Il prossimo tocca a Giroud"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il prossimo rigore toccherà a Giroud". Nello striminzito 3-0 della Francia sull'Andorra, Antoine Griezmann si è segnalato soprattutto per il rigore sbagliato. Nel post-partita, Le Petit Diable ha così analizzato la gara: "L'importante in queste due gare era conquistare sei punti e l'abbiamo fatto. Il secondo rigore fallito nel girone? Sì, come ho già detto ci sto lavorando. Devo dividere i rigori con Olivier (Giroud, ndr), ma me l'ha lasciato. Il prossimo tocca a lui".