Francia-Colombia 2-3, L'Equipe deluso dopo la rimonta: "Inizia male"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Inizia male". L'Equipe titola così dopo la sconfitta casalinga della Francia ad opera della Colombia. Nel match amichevole del Saint-Denis sono state decisive le reti di Muriel, Falcao e Quintero, che hanno ribaltato il doppio vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Giroud e Lemar. Non certo il modo migliore per cominciare il percorso di avvicinamento al Mondiale per la truppa guidata da Deschamps.