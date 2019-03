Francia, Coman salta anche la sfida contro l'Islanda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una stagione decisamente sfortunata per Kingsley Coman. Dopo essere stato fuori per tre mesi, era pronto a tornare a giocare con la nazionale ma nel riscaldamento della sfida contro la Moldavia ha accusato un problema che non gli ha permesso di scendere in campo. Anche domani contro l'Islanda il giocatore del Bayern Monaco non sarà a disposizione ed è tornato già in Germania per evitare altri problemi.