Kingsley Coman non potrà essere disponibile per la sfida contro l'Albania in programma domani. Il giocatore infatti ha accusato un problema muscolare e il commissario tecnico francese Didier Deschamps ha spiegato di averlo rimandato al Bayern Monaco: "Kingsley non è con noi per l'Albania. Non è disponibile Ha un problema muscolare. Si è deciso di rimandarlo al Bayern Monaco".