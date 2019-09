Francia, dal prossimo anno la Coppa di Lega sarà abolita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lega Calcio Francese (LFP) ha votato nella giornata di oggi la soppressione della Coppa di Lega a partire dalla prossima edizione, bocciando le due proposte che erano state avanzate per rilanciare la competizione. La prima prevedeva di restringere il torneo alle sole prime otto del campionato precedente, mentre la seconda puntava ad articolare la competizione in quattro raggruppamenti (Nord, Sud, Est e Ovest) per poi disputare quarti, semifinali e finale.

La Lega Calcio si riserva comunque il diritto di riavviare la competizione in un secondo momento quando vi saranno migliori condizioni nel mercato (l’asta tenutasi lo scorso dicembre per i diritti tv dal 2020 al 2024 era infatti andata a vuoto). L’abolizione della Coppa offrirà così un posto in più per la qualificazione in Europa attraverso la classifica della Ligue 1.