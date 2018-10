Francia, Deschamps: "Al Mondiale la nostra forza è stata la compattezza"

© foto di Imago/Image Sport

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, dopo la vittoria contro la Germania ha parlato a Mediaset: "E' stata dura. L'annata 2018 è stata bellissima. Vincere oggi con una squadra che ha fatto bene ci permette di prendere punti utili per centrale il nostro obiettivo di vincere il girone. Lloris ci ha mantenuto in vita nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo dato molto di più. La nostra vittoria non è giusta, ma ci prendiamo il risultato perché ci serve".

Hai cambiato il modulo tattico nella ripresa, hai letto bene la partita. "Il mio mestiere è questo: capire e cambiare. Al Mondiale abbiamo fatto benissimo col 4-4-2. Stasera invece ho cambiato contro una squadra che giocava con tre centrali, in modo da avere più presenza in mezzo. Abbiamo avuto una squadra più compatta, più equilibrata. Non è che perché abbiamo fatto bene con un sistema devo restare fisso su quello, posso cambiare. La nostra forza ai Mondiali è sempre stata questa: la compattezza. Nella prima mezzora eravamo in gran difficoltà ed è per questo che ho modificato".

Chi vincerà il Pallone d'Oro tra Mbappé e Griezmann? "Speriamo un francese (ride, ndr)".