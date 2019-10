Francia, Deschamps: "Benzema? Non sarebbe buono per noi il suo ritorno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Didier Deschamps ha parlato ancora una volta della sua decisione di escludere Karim Benzema dalle sue convocazioni per la nazionale francese: ""È una decisione sportiva, penso solo che il suo ritorno non sarebbe buono per la nazionale. Considero le cose in base a ciò che penso sia meglio per la squadra nazionale francese e ciò che questa maglia rappresenta, tutto qui".