Francia, Deschamps chiama 24 calciatori: c'è un solo italiano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha diramato la lista dei calciatori convocati per i prossimi impegni della nazionale campione del mondo in carica. In assenza di Presnel Kimpembe, il selezionatore ha chiamato Clément Lenglet del Barcellona per la prima volta. Esordi anche per il portiere Mike Maignan e per il difensore Leo Dubois. C'è anche Lloris, che si unirà al gruppo dopo la finale Champions del 1° giugno tra il suo Tottenham e il Liverpool.

Il programma dei transalpini. La Francia giocherà in amichevole il 2 giugno a Nantes contro la Bolivia, sabato 8 giugno sarà in Turchia per le qualificazioni a Euro 2020. L'11 giugno, invece, sarà in scena ad Andorra.

La lista dei convocati.

Portieri: Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Benjamin Lecomte (Montpellier), Mike Maignan (Lille).

Difensori: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lione), Clément Lenglet (Barcellona), Ferland Mendy (Lione), Benjamin Pavard (Stoccarda), Samuel Umtiti (Barcellona), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Everton).

Centrocampisti: N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (OL), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham).

Attaccanti: Wissam Ben Yedder (Siviglia), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (OM).