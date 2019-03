© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro l'Islanda, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Coman tornano in Germania per l'ennesimo infortunio: "È sfortunato, sono triste per lui. Non è un grosso infortunio, non sono preoccupato. Ha subito due importanti interventi alla caviglia, che ha portato il suo corpo a compensare il tutto. Ha un problema muscolare, ma la cosa più importante è come si sente lui. Ci ha lasciato tristi, ovviamente. Non era ancora in grado di giocare in Moldova. Il Bayern si prenderà cura di lui, è un giocatore molto giovane. Psicologicamente, non è l'ideale, ma è forte mentalmente. Vorrei che fosse risparmiato dagli infortuni nei mesi e negli anni a venire".