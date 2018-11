Francia, Deschamps: "Commessi troppi errori, ottima Olanda"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, dopo la sconfitta del De Kuip di Rotterdam contro l'Olanda. "Il nostro obiettivo, venire qui, era assicurarsi il nostro primo posto. Ora vedremo cosa succede lunedì sera. Non troverò scuse. Eravamo in grande difficoltà, abbiamo commesso un sacco di errori tecnici. E per fortuna che Lloris ha fatto parate decisive, perché sarebbe potuto accadere ancora peggio. Faccio comunque i complimenti all'Olanda per la grande partita che hanno disputato".