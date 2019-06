Francia, Deschamps: "Domani Kanté out. Mbappé? Sa fare tante cose"

© foto di Imago/Image Sport

Conferenza stampa di Didier Deschamps, ct della Francia, alla vigilia della prima gara delle qualificazioni verso Euro 2020 in Turchia. "Mbappé è un attaccante che può giocare in più posizioni, in più sistemi. L'importante è concedergli la giusta libertà, senza bloccarlo in posto e luogo preciso. Coman? Ha superato gli infortuni, ha fatto un gran finale di stagione e sa fare grandi cose. Kanté? Sapete che non sarà disponibil, ho chi può sostituirlo egregiamente in rosa, altre possibilità pure, ma scoprirete tutto domani".

Sulla Turchia "Il ct Gunes è molto bravo, è stato campione di Turchia col Besiktas, terzo ai Mondiali, è uno che ama sperimentare e dare fiducia al gruppo. E' giovane ma dimostra maturità, lui come il suo gruppo. Poi è il finale di stagione, preparare le gare non è mai facile ma credo d'aver preparato al meglio i miei ragazzi".