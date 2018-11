Francia, Deschamps: "I ritardi fanno parte di Dembele. Deve migliorare"

© foto di Imago/Image Sport

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul momento di Ousmane Dembele dopo le recenti polemiche in casa Barcellona: "Non ho parlato col Barcellona, non voglio interferire. Posso però dire che i piccoli ritardi fanno parte di lui, io conosco le sue scuse ma deve capire che se vuol migliorare deve cambiare atteggiamenti. Quando lo capirà, sarà un bene per lui e per il suo club".