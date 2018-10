Francia, Deschamps: "Liti Pogba-Mourinho sono state ingigantite"

© foto di Imago/Image Sport

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato di Paul Pogba e nello specifico del suo rapporto con José Mourinho: "Ciò che si è scritto è esagerato. Forse qualcuno non ha visto bene l'ultima partita, dove io ho apprezzato un fantastico Pogba e credo che Mourinho la pensi p roprio come me. Ovviamente qualcosa è successo, ma in questo caso credo che si sia ingigantita la questione. Paul ha fatto tutto il possibile, anche a livello mentale, per aiutare il suo club".