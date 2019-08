Francia, Deschamps: "Logico convocare Laporte. Dispiace per Umtiti"

© foto di Imago/Image Sport

Didier Deschamps, ct della Francia, ha spiegato così le sue scelte in vista delle prossime partite della Nazionale: "Laporte? Gioca in un grande club, ha un buon rendimento e chiamarlo mi è sembrato logico. Umtiti? E' sempre difficile lasciare fuori qualcuno. Non dimentico cosa ha dato alla squadra. Ha avuto dei problemi fisici che sono stati risolti solo parzialmente".