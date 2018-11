Francia, Deschamps: "Martial più maturo. Logico chiamare Ndombelé"

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo le convocazioni per le gare con Olanda (Nations League) e Uruguay (amichevole), a partire dal ritorno di Anthony Martial: "Martial sta acquistando una certa maturità e lo dimostra sul campo. Si sta ritagliando un ruolo importante nel Manchester United. Ha un potenziale incredibile, ma ora dipende solo da lui. Può ottenere molto di più se trova la giusta continuità di rendimento".

Sulla chiamata di Sidibé e Pavard, nonostante il momento complicato con Monaco e Stoccarda: "È una questione di fiducia. Pavard non era il miglior terzino destro dell'ultimo Mondiale e oggi non è il peggiore in assoluto. Non cambierò la mia opinione su questi due giocatori".

Su Mendy: "Benjamin è tornato competitivo in una big come il Manchester City. Ultimamente ha giocato spesso e si è espresso ad alti livelli. È una vera forza della natura".

Sul debutto convincente di Ndombelé contro Islanda e Germania: "Non era per niente agitato, si è trovato subito a suo agio con noi. È logico che torni in Nazionale, ha grandi qualità".

Sulla Nations League: "Per i giocatori è una competizione positiva. L'obiettivo è chiaro: finire primi per qualificarci alla Final Four".