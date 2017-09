Francia, Deschamps: "Mbappé fuori dalla norma ma deve crescere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla viglia della sfida contro il Lussemburgo, il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps ha parlato di Kylian Mbappé che contro l'Olanda ha segnato il suo primo gol con la nazionale: "Non sto bluffando. Non lo convoco per caso, so quello che è capace di fare. Ha ancora tanti passi da percorrere. E' bravo a segnare il suo primo gol ma avrebbe potuto farlo prima. Ovviamente ha un margine di miglioramento, ma per quello che già fa alla sua età, fa parte dei giocatori un po' fuori dalla norma".