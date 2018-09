Francia, Deschamps: "Mbappé? Trova maggiore libertà sulla fascia"

© foto di Imago/Image Sport

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, commenta ai microfoni di Mediaset il pari dei campioni del mondo sul campo della Germania: "Non era una partita facile, nemmeno sotto l'aspetto psicologico e fisico, dato che la gran parte dei miei giocatori ha ripreso l'attività da poco. È difficile ottenere un punto in Germania e tutto sommato è un buon risultato. Mbappé? Può giocare ovunque in fase offensiva, anche a sinistra. Non è un attaccante di sponda ma ha solo 19 anni e crescerà ancora. Ha bisogno di spazio, libertà e ne trova di più sulla fascia".