Francia, Deschamps: "Posizione più comoda ma servono altri tre punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria contro l'Olanda, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lussemburgo: "Ora c'è meno pressione? Non lo so. Sinceramente, non lo so. Siamo in una posizione più comoda, non c'è dubbio. Ma da lunedì, nessuno potrà riposare. L'obiettivo era chiaro sin dall'inizio. La pressione è un'altra cosa. Quella ce l'hanno le persone che si alzano alle 6:00 per andare al lavoro. Nonostante l'importanza del match di giovedì, c'è sempre stata pace e serenità. Oggi, il gruppo non è euforico perché non era preoccupato prima. Ma i tre punti di domani sono importanti prima delle due sfide di ottobre".