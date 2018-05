Francia, Deschamps su Koscielny: "Duro colpo non averlo in Russia"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l'infortunio a Laurent Koscielny, l'allenatore dei Bleus Didier Deschamps parla così dell'assenza del giocatore in Russia: "È un duro colpo per il team francese, Laurent è un senatore che era presente alla Coppa del Mondo in Brasile e all'Europeo. È abituato a rassegne internazionali, di alto livello e anche se non è molto espansivo, è un giocatore esemplare, molto apprezzato nel gruppo. Ha sempre risposto presente".