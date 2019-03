© foto di Imago/Image Sport

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in vista delle sfide con Moldavia e Islanda soffermandosi in particola modo su Kylian Mbappé: "Non ci sono problemi al momento, può avere momenti complicati ma fa pur sempre parte di un contesto di squadra. Le recenti esultanze polemiche? Si può sempre migliorare, ne parliamo spesso. Lui subisce spesso contatti duri, non credo che fino ad oggi abbia avuto reazioni esagerate o sproporzionate. Lui comunque sa bene che sarà sempre soggetto a certe situazioni".