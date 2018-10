West Ham a lavoro sul mercato. Dopo i contatti dell’estate Franco Vazquez del Siviglia rimane un obiettivo. Previsti nuovi approcci nelle prossime settimane. El Mudo è un’idea concreta, un nome forte in casa West Ham. Da valutare la disponibilità del club spagnolo, ma il West Ham...

TMW - West Ham, a gennaio nuovo tentativo per Franco Vazquez

Queste le formazioni ufficiali della gara tra Francia e Germania delle 20:45. In campo un italiano come Matuidi della Juventus.

