Francia, Griezmann: "Non siamo al meglio, stiamo attenti all'Olanda"

© foto di Imago/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro l'Olanda, Antoine Griezmann ha ammesso in conferenza stampa che i giocatori francesi non sono al meglio: "In ogni partita vogliamo vincere e vogliamo vincere la prossima gara per rendere la festa del Mondiale ancora più bella. Quella contro l'Olanda sarà una partita speciale perché è la prima da campioni del Mondo in Francia. E l'Olanda rimane una grande nazione. Saremo attenti. La condizione fisica? Abbiamo ripreso la preparazione più tardi rispetto ad altri giocatori, ma non ci lamentiamo. Non importa quanto tempo abbiamo, dobbiamo continuare a correre".