© foto di Imago/Image Sport

Nel 4-1 rifilato all'Albania dalla Francia, è mancato il gol di Antoine Griezmann che nel primo tempo ha sbagliato un calcio di rigore colpendo un'incredibile traversa. Ma dopo la gara l'attaccante del Barcellona ha spiegato le ragioni del suo errore: "Ho fallito il rigore perché mia moglie non era qui a vedere la partita. Non si può segnare sempre, ho fatto male e dovrò lavorare per migliorare".