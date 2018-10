Francia, i convocati da Deschamps: ci sono due italiani nella lista

Porchia: "Pirrello un esempio per i giovani calciatori"

Serie B, Giudice Sportivo. Stop per Nesta e i ds di Benevento e Crotone

Padova, frattura al terzo metacarpo per Mandorlini

Ascoli, Rosseti: "Ancora non solo al top. Vivarini mi sprona ogni giorno"

Il Secolo XIX: “La Figc non riceve i giocatori dell'Entella”

Serie B, le designazioni arbitrali: Ghersini per Palermo-Crotone

Spezia, Terzi: "Siamo in crescita. A Livorno vogliamo migliorarci"

Cosenza, spuntano due nomi per il dopo Braglia: Calabro e Breda

Lecce, Liverani: "A Verona per fare punti. Ma senza ansie"

Sono noti i 23 convocati di Didier Deschamps, ct della Francia, per le gare contro Islanda e Germania. Portieri: Areola, Lloris, Mandanda Difensori: Digne, Hernandez, Kimpenbe, Pavard, Sakho, Sidibé, Varane, Zouma Centrocampisti: Kanté, Lemar, Matuidi, Ndombelé, Nzonzi, Pogba Attaccanti: Dembelé, Fekir, Giroud, Griezmann, Mbappé, Thauvin.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy