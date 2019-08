Francia, i convocati: Matuidi e Pogba in lista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Francia, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato i convocati per le sfide contro Albania e Andorra, validi per le qualificazioni ai prossimi Europei. In lista soltanto un giocatore della serie A, ovvero Blaise Matuidi. Presente anche Paul Pogba, al centro delle trattative in queste ultime ore di mercato.

Portieri: Areola, Lloris, Maignan.

Difensori: Digne, Laporte, Varane, Dubois, Lenglet, Zouma, Hernandez, Pavard.

Centrocampisti: Matuidi, Sissoko, N’Zonzi, Tolisso, Pogba.

Attaccanti: Ben Yedder, Giroud, Lemar, Coman, Griezmann, Fekir, Ikoné.