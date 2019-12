"Il gruppo dell'amore", scrive L'Equipe a caratteri cubitali in prima pagina. Il gruppo della morte, aggiungiamo noi, visto che la Francia ha pescato Germania e Portogallo nell'urna di Bucarest per Euro 2020. Un gruppo di ferro, complicatissimo per tutti, ma il quotidiano transalpino non fa drammi. D'altronde son sempre loro i campioni del mondo in carica.